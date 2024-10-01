Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, son günlerde MHP'ye yönelik yapılan suçlamalara sert bir dille yanıt verdi. Bahçeli, "Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası üzerinden MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Kendi ittifakına iyiler, bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür," dedi.

Özgür Özel'i eleştirdi!

Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Bazı parti genel başkanları ve kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup arkadaşlarımızı yargılamaya çalışmaktadır. Önce aynaya bakacaklar. Şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Özgür Özel'in iddiaları şahsı gibi çürüktür," ifadelerini kullandı.

"MHP ve Ülkü Ocaklarını Çiğnetmem!"

Bahçeli, MHP'ye yönelik organize suçlamalar yöneltenlere "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem. Alayını heyecanla beklerim." dedi.



Dava Süreci Yakından Takip Ediliyor

Bahçeli, MHP'nin adının geçtiği dava sürecini dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için yeterlidir. Malum davanın duruşmalarını takip etmekteyiz," dedi.