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Devlet Bahçeli'den ''Sinan Ateş Davası'' açıklaması: ''MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem!”
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Devlet Bahçeli'den ''Sinan Ateş Davası'' açıklaması: ''MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem!”

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 11:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Sinan Ateş Davası'' üzerinden MHP'ye yapılan suçlamalara sert tepki gösterirken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Bahçeli’nin, “MHP’ye Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem!” sözleri dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, son günlerde MHP'ye yönelik yapılan suçlamalara sert bir dille yanıt verdi. Bahçeli, "Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası üzerinden MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Kendi ittifakına iyiler, bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür," dedi.

Özgür Özel'i eleştirdi!

Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Bazı parti genel başkanları ve kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup arkadaşlarımızı yargılamaya çalışmaktadır. Önce aynaya bakacaklar. Şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Özgür Özel'in iddiaları şahsı gibi çürüktür," ifadelerini kullandı.

"MHP ve Ülkü Ocaklarını Çiğnetmem!"

Bahçeli, MHP'ye yönelik organize suçlamalar yöneltenlere "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem. Alayını heyecanla beklerim." dedi.

Dava Süreci Yakından Takip Ediliyor

Bahçeli, MHP'nin adının geçtiği dava sürecini dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için yeterlidir. Malum davanın duruşmalarını takip etmekteyiz," dedi.

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