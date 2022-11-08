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Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: 'Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir'

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: 'Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir'
08.11.2022 12:39

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Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. MHP Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun "cari açık uyuşturucu ticaretiyle kapatılıyor" iftirasına karşılık "Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir." dedi. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir." ifadelerini de kullandı. MHP Genel Başkanı, TBMM'de AK Parti'nin HDP ziyaretiyle ilgili "AK Parti'nin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi doğal bir durumdur." ifadelerini kullanırken toplantı sonrası seçim tarihiyle ilgili sorulan soruya da ""7 ay olduğunu söylüyorlar" cevabını verdi.

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