Haberler Haber Videoları Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "siyasi cinayetler" yanıtı: Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "siyasi cinayetler" yanıtı: Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "siyasi cinayetler" yanıtı: Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin
12.10.2021 11:50
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Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının başında gençlere mesaj göndererek "Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca konuşmasında Millet İttifakı'nda bulunan partilere yüklendi. Bahçeli, "CHP, HDP, İP, DEVA, Gelecek Partisi siyasetin lekeli temsilcileridir. Zillet İttifakı yıkım siparişi almıştır. Her şey gün gibi ortadadır." dedi. Son günlerde siyasi cinayetler konusunda polemik yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Bahçeli, "Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin" dedi.

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