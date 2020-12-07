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Devlet Bahçeli'den flaş Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı

Devlet Bahçeli'den flaş Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olduğu anlaşıldı
07.12.2020 20:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye yorumladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

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