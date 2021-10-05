Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu! Bahçeli kürsüden Kılıçdaroğlu'na erken seçim mesajı verdi: ''Herkes hesabını 2023...''

Son dakika haberleri... TBMM'nin açılışının ardından ilk grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak Türkiyemize yapacağımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refaha kavuşturacaktır" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Böylesi bir dönemde sözde Kürt sorunundan bahsetmek tesadüf müdür?" diye sordu. Bahçeli öte yandan HDP'nin meşru bir oluşum olduğunu söyleyen Millet İttifakı üyelerine "HDP meşru değil terörizmin gayrimeşru oluşumudur" şeklinde konuştu. Öte yandan ABD'ye S-400 tepkisi gösteren Bahçeli, "ABD yaptırım kartını masaya çıkardı diye, devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini dileyenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır. Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah?" ifadelerini kullandı.