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DEVA'lı Metin Gürcan'a ''casusluk'' tutuklaması! A Haber ekranlarında değerlendirildi

DEVA'lı Metin Gürcan'a ''casusluk'' tutuklaması! A Haber ekranlarında değerlendirildi
30.11.2021 23:35
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DEVA Partili Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetleri sonucu tutuklanması, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Gürcan'ın eski bir özel kuvvetler mensubu ve operasyonel bir asker olduğunun altının çizildiği programda gizli kalması gereken bilgileri yabancı misyon şefleriyle paylaşmasına sert tepki gösterildi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir "Yaşadığınız memleketin özel bilgilerini üç - beş kuruş uğruna paylaşıp satanlar yarın öbür gün neler yapmazlar?" dedi.

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