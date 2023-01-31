Muhalefet içine düştüğü adaylık kavgasının gölgesinde 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni tanıttı.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin imza attığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni dün Ankara'da açıklandı.

Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.







6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE FETÖ'YÜ VE HDPKK'YI SEVİNDİLER İFADELER

Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denirken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.







HDPKK'YA 'KAYYUM' SELAMI ÇAKTILAR!

Hazırlanan metinde, PKK'ya mali destek sağlayan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşın atılacak adımlara yer verildi. Metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadeleri yer aldı.







FETÖ'CÜLERE KUCAK

15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cü teröristlere el uzatan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.







PROJE DÜŞMANLIĞI

Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa, mega projeyi durduracağını açıkça ilan ederek hazırladıkları metinde, "Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız." ifadesine yer verdi.

Birçok skandalın yer aldığı bu metne ilişkin Ali Babacan'dan flaş bir itiraf geldi.

ALİ BABACAN'DAN 'AVRUPA' İTİRAFI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni adeta Avrupa'ya yaranmak için oluşturduklarını itiraf edercesine canlı yayında sallayarak, "Avrupa'dan bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler" dedi.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Babacan yaptıkları çalışmanın çok kıymetli olduğunu iddia ederek şunları söyledi;

"Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler"

TEPKİ ÇEKTİ

6'lının Avrupa'dan aferin beklediğininin itirafı olan bu açıklamalar tepkilere sebep oldu.