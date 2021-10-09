Derin Amerika Türkiye ile çatışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ABD'deki koruyucusu Demokrat Parti'nin kıdemli New York Senatörü Charles Edward Schumer (Chuck Schumer), Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) adına ülke içinde FETÖ'yü koruyor ve yönetiyor.

ABD derin devletinin siyaset içerisinde ki bir numaralı adamı olan Senatör Schumer'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yıllardır çalıştığı biliniyor.

FETÖ'yü üst akıl adına yöneten en tepe ara yöneticisi Chuck Schumer, ABD'deki Halkbank kumpasının kilit isimlerinden biri.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve getirdiği ve PKK/YPG'yi kontrol eden Brett McGurk da Schumer'a çalışıyor.

İŞTE AIPAC'IN ABD'DEKİ GÜCÜ

New Yorker dergisinin yazarlarından Jeffrey Goldberg AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisini göstermek için üst düzey bir AIPAC yetkilisiyle yaptığı görüşmeden örnek vermişti. Goldberg, yetkilinin boş bir peçeteyi göstererek, "AIPAC isterse Kongredeki 70 senatör 24 saat içerisinde bu peçeteye imzalarını atabilir." ifadesini kullandığını aktararak, AIPAC üyelerinin dolaylı olarak grubun gösterdiği isimlere ya da siyasetçilere doğrudan yardımlarda bulunduğunu belirtmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN TRUMP'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail lobisinin ABD siyaseti ve bürokrasisindeki gölge gücünün AIPAC'ın güçlü ismi Schumer, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım 2019'da Başkan Erdoğan ile görüşmesine de sert tepki göstermişti.

Sürekli Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Kongre'de baskı uygulayan Schumer söz konusu görüşme hakkında, "Başkan'ın, Erdoğan'la buluşması tamamen üzüntü verici. Başkan Trump, Demokratlarla yaptığı Beyaz Saray toplantılarından çıkıp giderken otokratlar için kırmızı halı sermekte. Başkan Trump, eline hiçbir şey geçmeden Erdoğan ve Putin gibi otokratlar tarafından tepelenmeye dair tekinsiz bir kabiliyet sergilemeye devam ediyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan ve DEAŞ'ın hortlamasına sebep olan Kuzey Suriye işgaline yeşil ışık yaktı. Peki Türkiye'ye borcunu nasıl ödüyor? Otkratik liderine dünya sahnesinde arka çıkıyor ve onu meşrulaştırıyor. 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de son derece başarılı bir demokrasi diyebileceğimiz şeyi epey tersine çevirmiş bir adam. Son olarak Başkan için bir sorumuz var: Sayın Başkan DEAŞ'ı bitirmek için planınız nedir? Daha bir plan duymadık da" sözlerini sarf etmişti.

FETÖ'nün organizasyonlarında birçok kez boy gösteren Schumer, Trump ABD Başkanıyken karşısında ayak ayak üstüne oturabilecek bir güce sahip.

Gücünü, Joe Biden'a kazandırılan son seçimlerde Trump'ın oy sayım görevlilerini sayımların yapıldığı binalardan içeriye sokturmayan ve bu hileyle Trump'ın devrilmesini sağlayarak gösterdi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE SAHTE SLOGANLARLA BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Schumer, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden yaklaşık 3 ay önce önce, "Erdoğan yönetimi basını hedef almaya ve Türk halkının ifade özgürlüğünü kısıtlamaya devam ediyor. Bu eylemlere göz yumamayız." skandal sözleriyle gündeme gelmişti.

Bu cümleleri kuran New York Senatörü Chuck Schumer, FETÖ'nün ABD'deki koruyucusu ve silahlı terör örgütünü üst akıl adına yöneten kişi.

İSRAİL LOBİSİ, ABD SİYASETİNDEKİ KARŞIT İDEOLOJİLERİ DE YÖNETİYOR

Sadece Schumer değil, Cumhuriyetçi Parti'nin Texas Senatörü John Cornyn, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New York Times'ta yayımlanan "Türkiye Demokrasisine Yönelik Tüm Tehditleri Kınıyorum" yazısını 15 Temmuz işgal girişiminden 11 gün sonra paylaşacak kadar işin içinde.

Çünkü AIPAC hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere para yardımında bulunuyor. Siyonist lobinin Kongre seçimlerinde senatör adaylarına verdiği milyonlarca dolarlık destek her geçen yıl artarak devam ediyor.

BHARARA VE MUELLER'İ BÜROKRASİYE SIZDIRDI

Halk Bankası kumpası savcısı Preet Bharara, Schumer'ın yanında çalışıyordu. Trump hakkında açılan Rusya soruşturmasını yürüten FBI direktörü Robert Mueller de Schumer tavsiyesiyle Özel Yetkili Savcı oldu.

Türkiye'ye karşı kurulan Halk Bankası kumpası davası da "New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi"nde açıldı. Türkiye'de FETÖ yargı içine nasıl sızdıysa New York'ta da Schumer ABD'yi yöneten üst akıl adına yargıyı böyle ele geçirmişti.

Bu birbiriyle tıpa tıp benzeyen sızma ve yönetme konseptinin sahibi ve aynı zamanda Schumer'in üyesi olduğu derin yapılanma, sistemi bozan Başkan Erdoğan'ı devirmeyi bir türlü başarmasa da Türkiye ve yurt dışındaki güçlü bağlantılarıyla elinden geleni yapıyor.