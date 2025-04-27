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Derede cansız bedeni bulunan polis memuru toprağa verildi
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Derede cansız bedeni bulunan polis memuru toprağa verildi

Giriş Tarihi: 27.04.2025 18:20:25

Şırnak’ta görev yapan polis memuru Emre Bakal, izinli olarak geldiği Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde derede ölü bulundu. Cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde , Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Emre Bakal (29) , izinli olarak geldiği evinin yakınındaki derede cansız bedeniyle bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda, Emre Bakal'ın cansız bedeni, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkarıldı.

Evli olduğu öğrenilen Emre Bakal'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Uzuntarla Mahallesi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze, ikindi namazının ardından kılınan namaz sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

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