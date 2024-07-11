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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 21:57 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 21:57

Derbi tarihleri belli oldu! Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. 19 kulübün temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde tüm sezonun ve derbi maçlarının programı belirlendi. Ayrıca dört büyük takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki derbi mücadelelerinin de haftaları belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SÜPER LİG'DE BU SEZON 19 TAKIM OLACAK"

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahip olacak Trendyol Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek Süper Lig bu yıl 19 takımla oynanacak."

"SÜPER LİG SPONSORLUK GELİRİ 750 MİLYON TL OLDU"

"Kulüpler düzeyin futbolumuzun gelişimi adına TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonuda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirimizi 750 milyon TL'ye ulaştırdık."

"BU SEZON GELİRLER İKİ KATTAN FAZLA ARTACAK"

"Sponsorluk ve naklen yayın gelirlerinin iki kattan fazla artacağı yeni sezonda kulüplerimizin çok daha fazla güçleneceğini ve bizlere seyir zevki yüksek maçlar izleteceklerine inanıyorum."

DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek.



DERBİ HAFTALARI

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynacakları maçların haftaları şu şekilde oluştu:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

TAKIMLARIN BAY HAFTALARI

1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

4 BÜYÜKLERİN 2024-2025 SEZONU MAÇ FİKSTÜRÜ

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASRAY

TRABZONSPOR

2024-2025 SEZONUNUN TÜM MAÇLARI

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