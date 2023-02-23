Haberler Haber Videoları Depremzedelerin geçici barınmasında kullanılacak 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşan ilk konteynerler Kahramanmaraş'a ulaştı!

Depremzedelerin geçici barınmasında kullanılacak 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşan ilk konteynerler Kahramanmaraş'a ulaştı!

Depremzedelerin geçici barınmasında kullanılacak 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşan ilk konteynerler Kahramanmaraş'a ulaştı!
23.02.2023 16:22

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Bölgeye gönderilen ilk konteynerlerin 6 kişilik bir ailenin ihtiyacı doğrultusunda düzenlendiği, 2 oda, banyo ve tuvaletten oluştuğu, 21 metrekarelik alana sahip olduğu belirtildi.

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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerin geçici barınmasında kullanılacak konteynerlerin ilk bölümü Kahramanmaraş'a getirildi.

Arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kente demir yolu ile gönderilen konteynerler, Türkoğlu Lojistik Merkezine indirildi. Tasnif işlemlerinin ardından AFAD yetkililerince teslim alınan ilk partideki 200'e yakın konteyner, kurulumun yapılması planlanan bölgelere yönlendirilecek.

Bölgeye gönderilen ilk konteynerlerin 6 kişilik bir ailenin ihtiyacı doğrultusunda düzenlendiği, 2 oda, banyo ve tuvaletten oluştuğu, 21 metrekarelik alana sahip olduğu belirtildi.

Sevkiyatın gelecek günlerde de süreceği, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler için kullanılacak farklı boyut ve özelliklerde de konteynerlerin lojistik merkezine ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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