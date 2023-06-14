Haberler Haber Videoları Depremzedelere nefret kusan Eda Ece'den akla ziyan savunma! Mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi

Depremzedelere nefret kusan Eda Ece'den akla ziyan savunma! Mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi

Depremzedelere nefret kusan Eda Ece'den akla ziyan savunma! Mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi
14.06.2023 03:03 - Son Güncelleme: 14.06.2023 03:07

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Sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için binbir hakarete ve küfre maruz kalan, CHP'li belediyeler tarafından kapı dışarı edilmek istenen depremzedeler bu kez de sözde sanatçı Eda Ece tarafından hedef alındı. Ece, katıldığı ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı. Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu. Daha sonrasında bir video çeken Ece, akla ziyan bir savunma yaptı. Kendisine tepki gösterenleri 'linççi tayfa' diyerek hedef gösterdi, mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi.

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