Haberler Video Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

25.01.2020 09:58

Dün akşam saatlerinde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok ev ve bina şiddetli depremin ardından kullanılamaz hale geldi. İşte depremin verdiği yıkım görüntüleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları