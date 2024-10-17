Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmene teşekkür belgesi!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:13

Malatya'daki depremde özel sıcaklıklı öğrencisini kulağında taşıyıp, güvenli alana götüren öğretmen Şura Özçelik'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, teşekkür belgesi verdi. Özçelik, "O anda gittiğim tek şey; öğrencim oldu" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissilen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan ve öğrencisini kuşağında taşıdığı anlara ilişkin görüntüler ile herkesin takdirini kazanan öğretmen Şura Özçelik'e, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından teşekkür belgesi verildi. . Vali Yavuz, öğretmenin yaptığı davranışın örneği olduğunu belirtti. Vali Yavuz, Şura Özçelik'in şahsında tüm öğretmenlerini kutladığını söyledi.

'KAYGIMIZ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKTI

Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, deprem anında tek şeyin özel şartlardali öğrencisi Ahmet Koç olduğunu belirterek, "Özel eğitim öğretmeni olduğumuz için sürekli bir kaygı sıkıntısı. tek şey; öğrencim onu nasıl güvenli bir alana götürebileceğimi düşündüm. Okul idaremizin talimatları ve yönlendirmeleri ile tahliyemizi sağladık" diye konuştu. Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen depremde balkondan atlayan ve istinat duvarının çökmesi ile yaralanan 2 kişiye hastanedeki tedavinin sürdüğünü kaydetti.