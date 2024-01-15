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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 10:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 10:36

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi: "Taha’nın mutfağından başka yerde uyuyamıyorum"

Taha Duymaz, mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile ünlendi. Depremde can verdi. Onunla özdeşleşen mutfak artık annesine emanetti. Acılı anne Meryem Duymaz, “Taha’nın mutfağından başka yerde uyuyamıyorum” dedi...

Hatay Yayladağı'nda yaşayan Taha Duymaz (19), yemek tarifleri ile sosyal medyada fenomen haline geldi. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler onu hayallerini yıktı. Kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay Antakya'da teyzesinin evinde depreme yakalandı. Kardeşleriyle enkazda kaldı.



Ne yazık ki hiçbiri kurtarılamadı. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Depremden bu yana Taha'nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini belirten anne Duymaz şunları söyledi:

Deprem beni yıktı geçti. 3 evladımı kaybettim. Taha'nın mutfağına baktıkça evlatlarımı hatırlıyorum. Sanki onlara sarılıyorum. Bu yüzden de başka yerde rahat edemiyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Çünkü başka yerde kafamı yastığa koyamıyorum. Acım çok büyük...

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