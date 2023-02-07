Haberler Haber Videoları "Deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" Malatya Yeşilyurt'ta yerle bir olmuştu! O bina için verilen ilan tepki çekti

"Deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" Malatya Yeşilyurt'ta yerle bir olmuştu! O bina için verilen ilan tepki çekti

"Deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" Malatya Yeşilyurt'ta yerle bir olmuştu! O bina için verilen ilan tepki çekti
07.02.2023 12:48

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik depremden etkilenen Malatya’da da birçok bina yıkıldı. Bunlardan biri de Yeşilyurt ilçesindeki 11 katlı site. Yeşilyurt ilçesinde yıkılan bir site için "deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" notuyla verilen ilan sosyal medyada tepki çekti. 11 katlı binanın yıkıldığı anlar ve yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Haber Videoları

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

10 İL SARSILDI
Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

YÜZYILIN FELAKETİ
Son bir asırda yaşanan en büyük felaket olan depremde binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN İLAN
Malatya'da yıkılan binalardan birinin deprem anında yerle bir olduğu anın görüntüsü ve bina için verilmiş olan ilan sosyal medyada gündem oldu.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR"
Yeşilyurt ilçesindeki 11 katlı bu sitenin Deprem yönetmeliğine uygun olduğu iddia edilirken o sitedeki bloklar saniyeler içerisinde çöktü.

O esnada artçı deprem de meydana gelirken çökme anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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