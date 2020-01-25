Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları 25.01.2020 18:47

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı.