Haberler Video Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları
Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları

Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları

25.01.2020 18:47

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.


Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı.

SPOR SALONLARI VE YURTLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya ve Elazığ İl Müdürlükleri bünyesindeki spor salonları, yurtlar ve gençlik merkezlerinde vatandaşlarımıza verilen hizmetler böyle görüntülendi:











YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları