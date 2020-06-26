Deprem sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den hasar tespit açıklaması

Son dakika haberine göre Manisa'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı gelmedi." dedi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek." dedi.