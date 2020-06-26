Deprem sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den hasar tespit açıklaması

26.06.2020 10:55

Son dakika haberine göre Manisa'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı gelmedi." dedi.