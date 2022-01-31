Haberler Haber Videoları Deprem mi oldu? Bingöl 4.7 ile sallandı! Can ve mal kaybı var mı? En son depremler...

Deprem mi oldu? Bingöl 4.7 ile sallandı! Can ve mal kaybı var mı? En son depremler...

Deprem mi oldu? Bingöl 4.7 ile sallandı! Can ve mal kaybı var mı? En son depremler...
31.01.2022 08:49

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:21
Danla Bilic göğüs dekolteli...
Ana Sayfa 01:42
Kılıçdaroğlu fena trollendi
Ana Sayfa 00:26
İstanbul Maltepe'de yol verme...
Ana Sayfa 09:05
Trabzon'da önemli mesajlar
Ana Sayfa 38:40
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl...
Ana Sayfa 01:29
CHP'nin içerisindeki...
Ana Sayfa 00:05
Seranay Sarıkaya'dan dans şov
Ana Sayfa 00:35
Kazada beli tutulan genç...
Ana Sayfa 00:30
Soba zehirlenmesi sonucu 4...
Ana Sayfa 05:52
Başkan Erdoğan CHP'nin yalan...
Ana Sayfa 00:24
Hülya avşar derin yırtmaçlı...
Ana Sayfa 00:32
56 yaşındaki hastanın imdadına...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de saat 03.47'da merkez üssü Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 7 kilometre derinliğinde olan deprem de can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İşte tüm detaylar...

Haber Videoları

Bingöl'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.




7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilerere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Ricther ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedildi.



CAN VE MAL KAYBI YOK
Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Saat 03:49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Bingöl. Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

SON DAKİKA