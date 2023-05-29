Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Kahramanmaraş, Gaziantep, aHatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana...

Son dakika haberleri... İlk turu 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde deprem bölgesi 7’li koalisyonu hezimete uğratarak Başkan Erdoğan’ı seçmişti. 28 Mayıs’ta da sonuç aynı oldu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilin büyük çoğunluğunda sandıklardan Başkan Erdoğan çıktı. Peki deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana...