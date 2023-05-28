Deprem bölgesi seçim sonuçları! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda Deprem bölgesi oy oranı ne oldu? | Video

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.

14 MAYIS'TA DEPREM BÖLGESİ ERDOĞAN DEMİŞTİ

İlk turu 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde deprem bölgesi 7'li koalisyonu hezimete uğratarak Başkan Erdoğan'ı seçmişti.

28 Mayıs'ta da sonuç aynı oldu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilin büyük çoğunluğunda sandıklardan Başkan Erdoğan çıktı.

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU

İşte deprem bölgesindeki sandıklardan çıkan oylar:

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,88

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %74.31

Kemal Kılıçdaroğlu: %25.68

HATAY SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,07

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,03

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %57.72

Kemal Kılıçdaroğlu: %42.27

ADIYAMAN SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,33

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %72.65

Kemal Kılıçdaroğlu: %27.34

DİYARBAKIR SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26,48

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %29.92

Kemal Kılıçdaroğlu: %70.07

GAZİANTEP SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,76

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %62.84

Kemal Kılıçdaroğlu: %37.15

ŞANLIURFA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %63.85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %71.34

Kemal Kılıçdaroğlu: %28.65

MALATYA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,39

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %71.56

Kemal Kılıçdaroğlu: %28.43

ADANA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,89

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,92

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %57.23

Kemal Kılıçdaroğlu: %42.76

ELAZIĞ SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67,19

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,19

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %73.16

Kemal Kılıçdaroğlu: %26.83

KİLİS SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,62

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %72.08

Kemal Kılıçdaroğlu: %27.91

OSMANİYE SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,33

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %68.77