Haberler Haber Videoları Denizli'yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Denizli'yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Denizli'yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı
06.07.2022 11:50

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:42
Sele kapılan kepçe...
Haber 01:34
Kaleden kaleye gol sonrası...
Haber 00:45
Temmuz zammı sonrası bedelli...
Haber 05:01
TEM'de feci kaza! Çalışma...
Haber 00:59
ADAY YOK ALTIN GÜNÜ VAR!
Haber 01:02
CHP'li belediyede 10 milyon...
Haber 01:13
Cadde ortasında yarı çıplak...
Haber 01:19
Altın günü
Haber 03:55
Konya'da katliam gibi kaza!...
Haber 01:59
Donanmanın 2'nci büyük gemisi...
Haber 01:28
Beykoz'da korkutan yangın!
Haber 05:36
"Sokaklarda kaldığım için...

Denizli'de dün gece hareketli saatler yaşandı. 10 kişilik grup arasında çıkan kavgada bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri ilginç bir yerde yakalandı. İşte detaylar...

Haber Videoları

Denizli'de yabancı uyruklu 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı. Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı. Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA