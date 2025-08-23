PODCAST CANLI YAYIN

Denizli'de orman yangını

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Denizli'deki orman yangını için ekipler seferber oldu. Çanakkale Gelibolu'dan ise yüreklere su serpen bir haber geldi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 22,5 saatte tamamen kontrol altına alınmış oldu. Öte yandan OGM'den elde edilen verilere göre; Türkiye'de yılbaşından bu yana 5 bin 399 orman yangınıyla mücadele edilirken uçaklar 4 bin 240 saat, helikopterler 10 bin 593 saat, İHA'lar ise 4 bin 337 saat havada kaldı.

Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı
