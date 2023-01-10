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Denizli'de kaza! Serinhisar'da fabrikaya işçi taşıyan midibüsünün devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

Denizli'de kaza! Serinhisar'da fabrikaya işçi taşıyan midibüsünün devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
10.01.2023 12:15

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Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçesi girişinde kaza meydana geldi. Denizli'den Acıpayam ilçesine doğru giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs karşı şeride geçip devrilip, yan yattı. Midibüste yolcu konumunda bulunan Burak Aslankıran (34) ile Fatma Öztürk (26) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

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DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, fabrikaya işçi taşıyan midibüsünün devrildiği kazada midibüste yolcu konumunda bulunan Burak Aslankıran (34) ile Fatma Öztürk (26) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçesi girişinde meydana geldi. Ramazan Çevik yönetimindeki 20 Y 4132 plakalı servis midibüsüyle Denizli'den Acıpayam ilçesine doğru giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs karşı şeride geçip devrilip, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri midibüste yolcu konumunda bulunan Burak Aslankıran ile Fatma Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri midibüsün içindeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Burak Aslankıran ile Fatma Öztürk'ün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis midibüsündeki yolcuların Acıpayam ilçesinde bulunan Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında işçi oldukları öğrenildi.

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