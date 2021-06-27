Denizli'de bir vatandaş, alevlerin evine ulaşmadan söndürülmesi için ezan okudu

Denizli’de ormanlık alanda başlayan ve giderek geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim alanlarına doğru ilerleyen alevlerden korkan bir kişi, yangının evine kadar ulaşamadan söndürülmesi niyetiyle yangına doğru dönerek ezan okudu. Haberin detayları...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek kent merkezine yakın alana doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti. O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Denizli'de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangını, havadan ve karadan devam eden 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 3 ilden takviye helikopter sevk edilen yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.

Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar'dan helikopter desteği istendi.

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında geçen 3 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde saat 14:30'da çıkan orman yangınına 14:45'de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.