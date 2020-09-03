Denizli'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Denizli Çardak'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
03.09.2020 21:59
- Denizli Çardak'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Eylül koronavirüs bilançosunu paylaştı
- Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü
- Son dakika: Almanya'da şoke eden olay! Bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
- Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...
- Dünya bu inanılmaz görüntüyü konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu...Görenler şaştı kaldı
- RTÜK'ten Netflix'e pedofili cezası! Çocuk istismarı içeren Cuties (Minnoşlar) filmi katalogdan çıkarılacak
- Son dakika: Muharrem İnce'nin Sivas'taki programında neler var?
- Kemal Kılıçdaroğlu İhvan ile PKK’yı bir tuttu! İhvan üzerinden PKK'yı mı aklamak istiyor?
- Binali Yıldırım son dakika Koronavirüs mü kaptı? Sağlık durumu nasıl?
- ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuç sorgulama ekranı!
- Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik uyarı