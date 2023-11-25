PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 14:54 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 15:01

Denizin ortasında can pazarı! Kocaeli'de kanolar alabora oldu

Kocaeli'de denizin ortasında can pazarı yaşandı. Kanoyla denize açılan sporcular, fırtına sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kanoları alabora olan ve denizin ortasında mahsur kalan sporcular, kendilerine atılan can simidiyle kurtarıldı. İşte detaylar...

Kocaeli'de kanoyla denize açılan sporcular, fırtına sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

DENİZİN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR
İzmit Körfezi'ne kanoyla açılan sporcular ölümle burun buruna geldi. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı.

O esnada sahil bandında bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi.

SPORCULARA CAN SİMİDİ
Ekiplerin ve restoran çalışanlarının da yardımıyla sporculara halata bağlı can simidi uzatıldı.

Uzun uğraşlar neticesinde sporcular kurtarılırken, herkes rahat bir nefes aldı.

7 TEKNE BATTI
Öte yandan İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı görülürken, 7 tekne de battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu.

Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. 7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

KOCAELİ VALİLİĞİ UYARDI
Fırtınaya karşı uyarı yapan Kocaeli Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Muğla'da hortum! Çatıları uçtu direkler devrildi
25.11.2023Cumartesi
HSK küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ü yeniden açığa aldı
25.11.2023Cumartesi
AK Parti yerel seçim hamlesi: Temayül komisyonları oluşturuldu
25.11.2023Cumartesi
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'i telefonla darladı: Kendisini aradım
25.11.2023Cumartesi
Mansur Yavaş ile İYİ Parti'nin 'nabzını yoklayan' CHP'li Özgür Özel'den Akşener'e ittifak mesajı: Ablamla pek çok zorluğu aşacağız
25.11.2023Cumartesi
Bunlar da Var
80 maddelik torba yasada neler var? Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... 02:16
80 maddelik torba yasada neler var? Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
25.11.2023Cumartesi
Keçiören son dakika haberi: Ankara’da ikinci komşu dehşeti! Ölü ve yaralılar var 00:15
Ankara'da ikinci komşu dehşeti!
25.11.2023Cumartesi
Hamas, esirleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti! O nalar kamerada! 01:52
Hamas, esirleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı!
25.11.2023Cumartesi
İzmir’de keskin nişancı paniği! İnternet sitelerinde çıkan haber asılsız çıktı 03:56
İzmir'de keskin nişancı paniği!
25.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA