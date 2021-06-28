Haberler Video Haber Videoları Denizi kirletme kavgası! İki kişinin boğazını kesti

Denizi kirletme kavgası! İki kişinin boğazını kesti

Denizi kirletme kavgası! İki kişinin boğazını kesti
28.06.2021 00:57
Ana Sayfa 01:36
İşte 1 Temmuz'dan sonra...
Ana Sayfa 00:59
Fırat Nehri'ne düşen genç...
Ana Sayfa 15:34
Mega projeler muhalefeti neden...
Ana Sayfa 00:30
Baş Belası 2. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:28
Sokakta oyun oynarken az...
Ana Sayfa 00:35
Hatice’nin estetiksiz halini...
Ana Sayfa 00:20
Songül Karlı leopar desenli...
Ana Sayfa 00:53
Sultangazi’de genç kız...
Ana Sayfa 04:48
Kanal İstanbul'un ülkemize...
Ana Sayfa 00:28
Yasmin Erbil’in frikik dolu...
Ana Sayfa 01:02
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:51
İmparator Tatlıses hakkında...

Antalya'da denizi kirlettiği için uyardığı 2 kişiyi, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle boğazından falçatayla yaralayan şahıs yaşadığı çadırında polis tarafından yakalandı. Yaralı 2 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Haberin detayları...


İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahce Mahallesi'nde falezlerin alt kısmında kurduğu çadırda yaşayan Bekir S. (30) denizi kirlettikleri gerekçesiyle Özcan G. (30) ve Atilla A. (25) ile sabah saatlerinde tartıştı.

Tartışmanın ardından saat 20.00 sıralarında Bekir S.'nin bulunduğu yere tekrar gelen Özcan G. ve Atilla A., Bekir S. ile yeniden tartışmaya başladı. Bekir S. yanında bulunan falçata ile Atilla A. ve Özcan G.'yi boğazından yaraladı.

Yaralı 2 kişi 30 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla çıkarak hastaneye gitti. Vatandaşların yaralıları görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bekir S. yaşadığı çadırda yakalandı. Bekir S.'nin polise darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi yapılan Bekir S. ambulans ile önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, Bekir S.'nin olay sırasında kullandığı falçatayı önce çadırı ve çantasında aradı ancak bulamadı. Ekiplerin çadır ve çadırın bulunduğu bölgede yaptığı arama da sonuç vermedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları