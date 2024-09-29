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Denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:23

Ordu'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da 15 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.B.G arkadaşları ile birlikte denize girdi. H.B.G. dalgaların etkisiyle bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından H.G.B. ağır yaralı olarak bulundu.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan H.B.G., buradaki işlemlerinin ardından Samsun iline sevk edildi.

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