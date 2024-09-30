SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Denizde boğulan 2 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı
Haberler Haber Videoları

Denizde boğulan 2 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:04

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.
İlçenin İsmailbeyli köyü sahilinde serinlemek için denize giren S.Ö, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
S.Ö'ye yardım için suya giren M.U'nun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucu S.Ö. ve M.U. kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan 2 kişinin kurtarılma anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
30.09.2024Pazartesi
Firma sahibi kaçtı, işçiler ortada kaldı
30.09.2024Pazartesi
Arkadaşlarını ayıltmak isterken öldürdüler
30.09.2024Pazartesi
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
30.09.2024Pazartesi
Genç kız kalp zarından yapılan aort kapağıyla sağlığına kavuştu
30.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı! 09:23
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı! 01:03
Çakarlı düğün konvoyuna operasyon! Araçlar bağlandı, sürücüler gözaltında!
30.09.2024Pazartesi
Suikaste uğrayan Hizbullah lideri Nasrallah’ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber’de görüntülendi 01:13
Nasrallah'ın enkazdan çıkarıldığı yer A Haber ekranlarında
29.09.2024Pazar
Nikahsız evlilik skandalına Müge Anlı’dan nokta dokunuş: ’’Zahide Yetiş’in bile şifreleri bende!’’ 08:02
Nikahsız evlilik skandalına Müge Anlı'dan nokta dokunuş: ''Zahide Yetiş'in bile şifreleri bende!''
30.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA