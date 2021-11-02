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Deniz ulaşımına sis engeli! Çanakkale'den sonra İstanbul Boğazı da transit gemi geçişlerine kapatıldı

Deniz ulaşımına sis engeli! Çanakkale'den sonra İstanbul Boğazı da transit gemi geçişlerine kapatıldı
02.11.2021 10:44
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Marmara'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.

Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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