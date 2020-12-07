Demokrasi çığırtkanı CHP'de bir skandal daha! Mansur Yavaş Meclis üyelerinin konuşmasına izin vermedi

Göreve geldikten sonra karşılıksız senet skandalı ile gündeme gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Aralık 1. Birleşimi Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyelerini konuşturmayınca gerginlik yaşandı.

AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteğini reddeden Mansur Yavaş'a AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tepki gösterdi.

"Köse, meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ben size söz vermiyorum" demesi üzerine belediye meclis üyeleri sıralara vurarak Mansur Yavaş'ı protesto ettiler.

Başkan Yavaş toplantıya 5 dakika ara verdi.