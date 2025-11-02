DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek!

DEM Parti İmralı Heyeti, 9. kez İmralı Adası'nın yolunu tutuyor... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Öcalan'la görüşecek. Ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yeni aşama ve rapor safhasına gelen Meclis komisyonu. Öte yandan ekim ortasında İmralı'ya giden avukatların kafa karıştıran "umut hakkı" çıkışı hafızalardaki yerini koruyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecinin "İmralı" kronolojisi çıkardı. Fesih çağrısından silah yakmaya, komisyon kurulmasından "çekilme" kararına... İşte geçilen kritik virajlar...