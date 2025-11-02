PODCAST CANLI YAYIN
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek!

DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek!

DEM Parti İmralı Heyeti, 9. kez İmralı Adası'nın yolunu tutuyor... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Öcalan'la görüşecek. Ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yeni aşama ve rapor safhasına gelen Meclis komisyonu. Öte yandan ekim ortasında İmralı'ya giden avukatların kafa karıştıran "umut hakkı" çıkışı hafızalardaki yerini koruyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecinin "İmralı" kronolojisi çıkardı. Fesih çağrısından silah yakmaya, komisyon kurulmasından "çekilme" kararına... İşte geçilen kritik virajlar...

Bunlar da Var

ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada
Gebze’de çökme alarmı! Vali: 3 binada 21 daire tahliye edildi
Gebze’de çökme alarmı! Vali: 3 binada 21 daire tahliye edildi
Samsun Bafra'da korkunç kaza: 2 ölü!
Samsun Bafra'da korkunç kaza: 2 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle