Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor.



Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca kendini yollara vurdu.



TURİST EKREM

CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi. İmamoğlu il gezilerinin Elazığ ve Tunceli sınırılı olmayacağını, Nevşehir ve Çanakkale'ye de gideceğini ilan etti.



ALEVİ KARTINI AÇTI

Öte yandan Tunceli'de cemevi ve türbe ziyaretleri yapan, Alevi dedeleriyle bir araya gelen, dilek ağacına bez bağlayıp mum yakan İmamoğlu'nun daha sonrasında Hacıbektaş'a gideceğini açıklaması, Alevi delegelerden oy almak için girişilen planlı ziyaret turunu da açık etti.





"DEĞİŞİMCİLER SAHADA" MESAJI

CHP Genel Merkezi'ne 'değişimciler sahada' mesajı vermekten geri durmayan Ekrem İmamoğlu, "Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.



Bir yandan da zoom cuntasının aktörlerinden olan, 'değişim' talebini yüksek perdeden dillendiren Özgür Özel'e de dikkat çekmekte fayda var.







Hatırlanacağı üzere Özel, geride bıraktığımız günlerde "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.



KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZEL' HAMLE! MEMLEKETİNDEN VURDU

Brütüs vari bu çıkış sonrası Kılıçdaroğlu'nun hamlesi gecikmedi... Bay Bay Kemal, Özgür Özel'in seçim bölgesi Manisa'da istifalarla düşen il yönetimine yeni atamalar yaptı. 24 üyenin istifasıyla düşen örgütün başına genel merkeze yakın olduğu belirtilen Ali Kuyumcu getirildi. Kuyumcu başkanlığındaki yönetim önümüzdeki ilçe ve il kurultaylarını yürütmek üzere göreve başladı. İstifalar sonucu düşen eski yönetimin ise Özel'e yakın olduğu konuşuluyor.



Yeni atanan Ali Kuyumcu ve arkadaşlarının eski İl Başkanı Semih Balaban ile yakın oldukları ortaya çıktı. Balaban ve Özel'in aralarının açık olduğu biliniyor.



Özel'in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığı öğrenildi.





İMAMOĞLU GİBİ KENDİNİ YOLLARA VURACAK

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu gibi kendini yollara vuracağı, grup başkanlığı görevinden de istifa edeceği iddia edildi.



Bu doğrultuda Özel'in Anadolu turunu Kılıçdaroğlu'ndan darbe yediği Manisa'dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor.





İMAMOĞLU'NUN TAVŞAN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışına girmeyeceği, aday olması halinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceği konuşulanlar arasında.

KULİSLERDE NELER KONUŞULUYOR

Kulislerde son konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İstanbul'daki mahalle kongrelerinde Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü sağladığını belirten Yeşiltaş Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik hamlesinin detaylarını da aktardı.

Yeşiltaş şunları söyledi:

CHP kulisleri hareketli. Bir önceki güne göre bir sonraki gün hareketli hale gelebiliyor çünkü dinamik bir süreç var..

Bir yandan değişimciler çağrılarını sürdürüyorlar. Diğer yandan genel merkezciler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden ipi göğüslemesi adına hummalı bir çalışma içerisindeler.

"GENEL MERKEZ ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI"

Mahalle kongreleri vardı geçtiğimiz ay kongreler tamamlandı. O kongrelerde seçilen delegeler ilçe yönetimlerini belirleyecekler. CHP kaynakları mahalle kongrelerinde genel merkezin üstünlüğü sağladığını belirtiyor.

Bu üstünlük de tabii ki ilçe kongrelerine de yansıyacak. Çünkü buradan seçilen delegeler ilçe başkanını ve yönetimini belirleyecek.

KAÇ İLÇEDE ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI?

CHP'li kaynaklar şunu söylüyor mahalle kongrelerinden çıkan sonuçlara bakıldığında 39 ilçenin maksimum 4'ünde veya 5'inde değişimcilerin kazanabileceğini belirtiliyor.

"KILIÇDAROĞLU İPİ GÖĞÜSLER"

Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe kongrelerinde ezici bir üstünlüğü sağlayacağı belirtiliyor. Beklentinin de bu yönde olduğunu söyleyebiliriz.

Kılıçdaroğlu megakentte yüzde 80 yüzde 90 oranında ipi göğüsler şeklinde yorumlar yapılıyor CHP'de.

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu malum seçimin hemen ardından bir gün sonra değişim çağrısı yapmıştı zoom toplantısı ile birlikte bu değişim çağrısının etkisini azalttığı belirtiliyor. Böyle bir tespit de var CHP genel merkezinde.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ÖZEL' HAMLESİ

CHP Grupbaşkanı Özgür Özel göreve talip olduğunu açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde grupbaşkanlığı görevinden ayrılarak genel başkan adaylığı için artık sahaya ineceği iddia ediliyor Özel'in.

İmamoğlu'nun zoom toplantısına da katılmıştı aynı düşünceleri savunuyor. Değişimcilerin adayı Özgür Özel olacak şeklinde parti kulislerinde yorumlar yapılıyordu.

Bu yorumların da doğru olduğunu ortaya koyan gelişmeler yaşanıyor CHP'de. Örgüt ziyaretlerine başlayacağı ve değişim için destek isteyeceği belirtiliyor.

MANİSA'DA DARBE VURDU

Diğer yandan Manisa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manise malum Özgür Özel'in memleketi 24 il yönetim kurulu üyesi istifa etmesiyle birlikte doğal olarak il yönetimi düştü ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni yönetimi atadı.

Yeni yönetim de Özgür Özel ile yıldızı bir türlü barışmayan isimlerden oluşuyor il başkanı da dahil. Özel'e Kılıçdaroğlu'ndan bir mesaj olarak değerlendiriliyor..."