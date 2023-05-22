Asrın felaketi"nin ardından 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile diğer ilgililerin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi sabah saatlerinden itibaren hasta kabulüne başladı.





Defne Devlet Hastanesi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı başta olmak üzere birçok siyasetçi kara propagandaya soyunmuştu. Kirli algı operasyonuna soyunan bu kişiler, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, 'sahte temel atma töreni' diyerek doğruluğu olmayan söylemlerde bulunmuşlardı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Oraya gidip, aman, aman hemen bir temel atalım. İki yere beton dökelim. Üç yerden sallanan demirlere beton fışkırtalım" ifadelerini kullanmış ve töreni küçümsemişti.





Hasta kabulüne başlayan Defne Hastanesi'nin son görüntüleri Başkan Erdoğan'ın üzerine atılan bu iftiraları çürüttü.





Hastanede 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği bulunuyor. Ayrıca tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev alıyor.





İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan hastanenin poliklinik hizmeti vermeye başladığını ifade etti.

Hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını belirten Barçın, "Hastanemize gelen vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu. Şu an yeni hastanemiz açıldı ve vatandaşlarımız oldukça memnunlar." diye konuştu.

Hastaneye gelen vatandaşlardan Bekir Aksu da hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hatay'a böyle bir imkan sağlandığı için devletimizden ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." dedi.





Oğlunu ve eşini muayeneye getiren Hasan Konuşkan, "Allah devletimizden razı olsun, muayene olduk. Allah devletimize zarar vermesin." dedi.

Muayene olmaya gelen Ali Balcıoğlu da 60 günde yapılan hastanede tüm polikliniklerin olduğunu, hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ayrıca Başkan Erdoğan Defne Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. Erdoğan, "Defne Devlet Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır' dedi, bunlar zavallı. Bunların hayatında herhangi bir eseri yok. Biz temeli atarken ne söz verdiysek yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat yürütenler daha sonra gerçek ortaya çıkınca sessiz kaldı." İfadelerini kullandı.