DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye sızmak isterken iç çamaşırlarına gizledikleri bombalarla yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ'lı terörist yakalandı. Teröristlerin üst aramasında iç çamaşırlarına gizlenmiş şekilde bomba bulundu. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan DEAŞ'lı teröristler, Türkiye'de katliam yapmaya geliyordu...

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan teröristlerin üst aramasında, 600 gram plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, bir role ve kablo ele geçirildi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER BOMBAYI İÇ ÇAMAŞIRLARINA GİZLEMİŞ!

Gözaltına alınan 3 zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş 600 gram el yapımı plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 1 role, 15 santim kabloya bağlı elektrikli fünye ele bulundu. İç çamaşırlarına sarılı vaziyette bulunan patlayıcılar jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

3 terörist ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan 3 zanlının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtildi. Türkiye'ye eylem amaçlı geldiği tespit edilen 3 Suriye uyruklu zanlının sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.