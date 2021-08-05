DEAŞ’lı terörist eylem için talimat beklerken yakalandı

Son dakika haberi... Adana’da yakalanıp tutuklanan DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin örgüt yöneticileriyle sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarda “Şu anda askeri bir hazırlık içindeyiz. Eylem için talimat bekliyoruz” dediği öğrenildi.