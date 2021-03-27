DEAŞ bombacısı Denizli’de yakalandı

Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan eyleme hazırlandığı değerlendirilen terörist tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken Denizli'de eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi M.Ç'nin (30) kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Eylem hazırlığı yaptığı belirlenen M.Ç, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramada aralarında patlayıcı yapımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dijital belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

TUTUKLANDI

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.