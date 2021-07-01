Davutoğlu ve Babacan önceden savunduğu projeye şimdi neden karşı çıkıyor

AK Parti'de görev yaparken Kanal İstanbul projesinden övgü dolu sözlerle bahseden ve desteklerini açıklayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, şimdilerde savundukları bu projeye karşı çıkıyor. Daha önce Kanal İstanbul ile ilgili "Türkiye için yeni bir dönem" diyen Ahmet Davutoğlu ve "Biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanan Ali Babacan'ın günümüzdeki tutumları düştükleri çelişkiyi gözler önüne sererken bu ikilinin izlediği 'omurgasız' siyaseti de açık etti.

AK Parti'de görev yaptıkları dönemde yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan övgülerle bahseden ve desteklerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın şimdilerde Türkiye'ye çağ atlatacak bu projenin karşısında yer almaları dikkatlerden kaçmadı.







SAVUNDUKLARI PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Öyle ki Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul projesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlayacağını söylemişti.



Şimdi ise savunduğu Kanal İstanbul'a karşı çıktı.







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizin Kanal İstanbul inadınız yüzünden İstanbul risk altındadır! Vazgeçin! Bugün atılan temel gayri hukukidir, gayri meşrudur!" ifadelerini paylaşmış, bu sözlerle nasıl ihanet ettiğini göstermiş oldu.





BABACAN 'GERÇEKÇİ BİR PROJE' DEMİŞTİ, ŞİMDİ ÇARK ETTİ

Ali Babacan da 2013 yılında başbakan yardımcısıyken Kanal İstanbul'u "gerçekçi proje" olarak tanımlamış "biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak. İstanbul'un deniz trafiğini rahatlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kanal İstanbul projesini yere göğe sığdıramayan Deva Partisi lideri Ali Babacan da bugün aynı projeye 'ne gerek var', 'Batı ülkeleri ne der' diyerek karşı çıkıyor.