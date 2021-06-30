Davutoğlu ve Babacan Kanal İstanbul'a neden karşı çıkıyor! A Haber ekranlarında değerlendirildi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çelişkileri masaya yatırıldı. Geçmişte aynı projeye sahip çıkan iki siyasinin bugün içinde olduğu garabetin değerlendirildiği programda Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul, muhalefetin anlamını bilmeyen muhalif partilerin şirazesini kaydırdı. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar arasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bulunuyor. Geçmişte Kanal İstanbul projesini öven, yapılmasını destekleyen iki isim bugün yaptıkları garabet dolu açıklamalarıyla büyük bir çelişkinin içine düşüyor.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'de görev yaptıkları dönemde yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan övgülerle bahsetmişler ve desteklerini açıklamışlardı.

DAVUTOĞLU'NUN YAMAN ÇELİŞKİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizin Kanal İstanbul inadınız yüzünden İstanbul risk altındadır! Vazgeçin! Bugün atılan temel gayri hukukidir, gayri meşrudur!" ifadelerini paylaşmıştı. Aynı Davutoğlu AK Parti'de görev yaptığı yıllarda, projeyi sahiplenip hayata geçmesi gerektiğini söylüyordu.

BABACAN DA FARKSIZ DEĞİL!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 2013 yılında başbakan yardımcısıyken Kanal İstanbul'u "gerçekçi proje" olarak tanımlamış "biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak. İstanbul'un deniz trafiğini rahatlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kanal İstanbul projesini yere göğe sığdıramayan Deva Partisi lideri Ali Babacan, bugün aynı projeye 'ne gerek var', 'Batı ülkeleri ne der' diyerek muhalefet ediyor.

CHP'NİN YAPTIĞINI YAPIYORLAR!

Program konuğu Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı şu ifadeleri kullandı:

"Bu partilerin hepsi yeni partiler ama yeni bir söylem üretmiyorlar. Geçmişten beri CHP'nin 'rant' üstünden yaptığı itiraz alışkanlığını bu partiler devam ettiriyorlar.

Temel sıkıntı, yeni partilerin CHP vagonuna binmiş olması. Sizin orijinalliğiniz nerede? Bu sorgulanır, bu sorgulandığı içinde anketlerde umduklarını bulamıyorlar.