Darbe imasında bulunan Can Ataklı skandal sözlerini savundu! "Tamamen arkasındayım"

CHP yandaşı Can Ataklı darbe çığırtkanlığı yaptı. Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” şeklinde skandal ifadeler kullandı. Ataklı'nın sözlerine tepki yağarken özür dilemek yerine ikinci bir skandala imza atarak sözlerimin arkasındayım dedi.

CHP yandaşı Can Ataklı darbe çığırtkanlığı yaptı.

Başkan Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CNN Türk yayınına katılan Ataklı sözlerine tepki yağarken özür dilemek yerine ikinci bir skandala imza atarak sözlerimin arkasındayım dedi.

"SON ÇEKTİĞİM VİDEONUN DA TAMAMEN ARKASINDAYIM"

Can Ataklı skandalı şu sözlerle savundu:

"Övünerek söyleyeyim, bugüne kadar yazdığım ya da söylediğim hiçbir sözle ilgili, 'Yanlış anlaşıldım, çarpıtıldı, yok efendim maksadını aştı' gibi şeyleri asla söylemedim. Bu son çektiğim videonun da tamamen arkasındayım"

ATAKLI SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Başkan Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK"

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…"

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."