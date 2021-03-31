Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! TÜSİAD bir siyaset mekanizması mı? İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı ve Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimini gerçekleştirmek üzere toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan yine siyaseti hedef alan açıklamalarda bulundu. Peki; TÜSİAD bir siyaset mekanizması mı? TÜSİAD'ın 12 Eylül darbesindeki rolü neydi? Kanlı darbe İstanbul sermayesi için mi yapıldı? İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği...