Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından alçakca bir paylaşım yaparak darbe çığırtkanlığında bulundu. Paylaşımının ardından geri vites yaparak özür dileyen Yıldırım'ın sözleri A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Canlı yayına katılan TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı bu tür kaos ve darbe paylaşımları halkı rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.
Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A Haber'de masaya yatırıldı
- Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A Haber'de masaya yatırıldı
- AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tehdidine Mehmet Metiner'den A Haber'de sert tepki
- Ermenileri SİHA'lar dağıttı! Emekli Korgeneral'den çarpıcı açıklamalar
- 500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo! Doktolar bile şaşırdı kaldı...
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 13 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
- Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi
- 77 yaşındaki Joe Biden'ın yaptığı gaf, Kemal Kılıçaroğlu'nu hatırlattı
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "erken seçim" iddialarına yanıt: Cumhur İttifakı açısından söz konusu değildir
- Dağlık Karabağ'ın seçilmiş temsilcisi Tural Ganjali: "Düşmana karşı son nefesimize kadar savaşıyoruz"
- Kılıçdaroğlu'ndan bir garip açıklama: Iraklı-Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik!
- İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam! 200 ve 240 gram ekmek fiyatı ne kadar oldu?