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Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A Haber'de masaya yatırıldı

Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A Haber'de masaya yatırıldı
14.10.2020 02:20

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından alçakca bir paylaşım yaparak darbe çığırtkanlığında bulundu. Paylaşımının ardından geri vites yaparak özür dileyen Yıldırım'ın sözleri A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Canlı yayına katılan TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı bu tür kaos ve darbe paylaşımları halkı rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.


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