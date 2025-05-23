“Daltonlar” çetesine şafak operasyonu: 3 gözaltı

Giriş Tarihi: 23.05.2025 17:37:37

Diyarbakır ve Batman illerinde çeşitli iş yerlerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen "Daltonlar" çetesine yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Kayapınar ilçesinde yaşanan bir iş yeri kurşunlama olayının ardından başlattıkları teknik ve fiziki takip sonucu eylemin, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alican Çakır kod adlı A.G.'nin (29) talimatıyla yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli 3 şüphelinin, 10 Nisan'da Kayapınar'da iş yeri kurşunlama, 26 Mart'ta molotof kokteyliyle kundaklama ve 22 Mayıs'ta Batman'da iş yeri kurşunlama eylemlerine katıldığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 130 adet mermi, 6136 sayılı kanun kapsamında bir kama ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.