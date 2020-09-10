Cumhuriyet ve Sözcü'den din düşmanlığı! Ders kitabına tahammül edemediler: Din kültürü dersine skandal dediler

10.09.2020 17:26

28 Şubat dönemi gazeteciliği 2020 yılında da devam ediyor. MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı. Kitapta yer alan dini bilgilerden rahatsız olan gazeteler, kitapta müfredata dahil olan bilgilerin olduğu kısımları "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis etti.



SELASI OKUNMASIN

Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcılar, Mine Kırıkkanat'a "Mine hanım diyanete dilekçe yazın sizin selanız okunmasın" diye tepki gösterdi.