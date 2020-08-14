Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 65 bin eser ele geçirildi

14.08.2020 12:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum."