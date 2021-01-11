Haberler Video Haber Videoları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan WhatsApp açıklaması: Ben onay vermeyeceğim | VİDEO

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan WhatsApp açıklaması: Ben onay vermeyeceğim | VİDEO

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan WhatsApp açıklaması: Ben onay vermeyeceğim | VİDEO
11.01.2021 00:47
Ana Sayfa 02:18
Kısıtlamalar hafifletilecek...
Ana Sayfa 02:10
Boğaz'da dikkat çeken...
Ana Sayfa 00:21
İBB'nin skandal çalışmasına...
Ana Sayfa 02:21
TEM'de art arda iki kaza!...
Ana Sayfa 04:24
Korkunç olay! Torpidodan...
Ana Sayfa 05:07
PKK'dan Kerkük'te kirli plan!
Ana Sayfa 04:59
İşkenceci eşini öldüren...
Ana Sayfa 00:33
Düşen uçağın parçaları denizde...
Ana Sayfa 01:31
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 11:44
Biz bu filmi yüzlerce kez...
Ana Sayfa 00:05
Yolcu uçağıyla irtibat kesildi
Ana Sayfa 04:29
Kısıtlamada polis çevirdi! Aşk...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın WhatsApp'ın kararına ilişkin, "Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın WhatsApp'ın kararına ilişkin, "Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de son bir yılda bu şirketlerin durumunun gündeme geldiğini anımsatan Kalın, şöyle devam etti:

"Bu şirketlerin Türkiye'de ofis açmaması konusu. Çok basit bir soru sorduk. Avrupa'da açıyorsunuz. 'Durumumuz farklı' dediler. Şimdi ofis açmaya başladılar. Alternatifler üretilecektir. Biz de kullanıyoruz ister istemez. Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim. Bir Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor? Veya benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor? Burada ne oluyor? Hangi bilgileri nereyle paylaşacak, beni hangi kümenin parçası olarak görüyor? Son tahlilde bunu eşit vatandaşlar olarak alıp kullanmıyor muyuz? O da bu kullanım üzerinden para kazanıyor. Bizim üzerimizden para kazanıyor. Biz WhatsApp'a para ödemiyoruz ama başka yerlerden para kazanıyor. Bilgiyi de kullanıyor, bir borsa değeri oluşturuyor."

Haber Videoları