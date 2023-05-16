Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sinan Bey'in tezleri Cumhur'a daha yakın |Video

Son dakika haberi... Katıldığı A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay. Fark kapanacak gibi değil. Türk milletinin kahir ekseriyeti istikrarın sürmesinden yana tavır aldı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Öncelikle 2. tur bizim için çok daha kolay olacak. Arada 5 puan ve 2,5 milyon fark var. Baştan söylemek gerekirse 2. tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2,5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi… Biz kendi oyları koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek. Güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin kahir ekseriyeti yüzde 49,5'u Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Türkiye Yüzyılı perspektifi çerçevesinde bunu devam ettirecektir. Tabi ki Sinan Oğan'ın aldığı oyların nereye gideceği tartışması sürüyor, biz de bunu takip ediyoruz. Orada farklı bir sosyoloji var. Yüzde 5,17 olan kitle o ya bu tarağa gider demek yanlış olur. Tabi ki o kitle de bir çerçevede değerlendirmede bulunacak.

"REHAVETE KAPILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sinan Oğan istişarelerde bulunacaklarını söyledi, bu çok doğal ama net bir şeyi ortaya koydu. Terörle mesafe mesajı verdi. Yani bütün bu hususları dikkate aldığımız zaman 2. turun daha rahat olacağını düşünüyoruz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hala kritik bir sürecin içerisindeyiz.

"EKRANLAR BAĞIRMAKLA OLMUYOR"

Millet İttifakı'nın vaatleri ittifak yaptığı çevreler, bir takım verilen sözler ve ileriye dönük öngörüler açıkça ortaya koydu. 21 yıllık bir iktidar ekonomik sıkıntılar, deprem ve bütün bunlara rağmen ya da bunların üzerinde Cumhurbaşkanımızın 27 milyondan fazla oy alması siyasi tarihimizde bir iz bırakacak. Çok önemli bir dönemeçti, bizim açımızdan 2. turun rahat geçeceğine inanıyoruz. Tabi ama çalışmalarımız devam edecek.

Hem seçim gecesi hem de dün Millet İttifakı'nın bütün olarak sözcüsü ya da temsilcisi sıfatıyla ekranlara çıkan bu tiyatral kurgularla oyları lehlerine çevireceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler ama açıklamalarından bir öfke tavrını görüyorum. Ekranlarda bağırmakla olmuyor, varsa imkanınız seçmeninizi ikna edeceksiniz.

SEÇİM GECESİ MİLLET İTTİFAKI'NIN MANİPÜLASYONLARI

Oldubittiye getirmeye çalıştılar.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞME OLDU MU?

Ortada yeni bir süreç var. İki aday hangi daha fazla oy alırsa Cumhurbaşkanı seçilecek. Sinan Bey'in tezleri dikkate aldığınızda pozisyonun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Şahsi tanışıklığım da vardır. Ara ara temaslarımız devam etti. Güzel de bir kampanya yaptı, kendi tezlerini dile getirdi, terörle mücadele, mülteciler ve diğer konular, bunlar önemli konu başlıkları.

Şu ana kadar görüşme olmadı, bugün yarın ona bir şey diyemem. Biz kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Bir değerlendirme yaptık bakıp sürece bundan sonra değerlendireceğiz. Burada Türkiye'nin kendi milli menfaatleri, temel milli meseleleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, yakınlaşma olur buna göre bir değerlendirme yapılır. Şura ile görüşelim şeklinde bir tavrımız yok. Pozisyonumuzu muhafaza ettiğimiz sürece rehavete kapılmadan ikinci turun neticeleneceğini düşünüyoruz.

"MİLLETİN TAMAMINI KUCAKLAMAYA DÖNÜK TAVRIMIZ SÜRECEK"

Önümüzdeki 12-13 günün genel ruhu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından paylaştığımız paylaşım var. 14 Mayıs'ta bütün Türkiye kazanacak diye bir mesaj vermişti. Bizim genel olarak milletin tamamını kucaklamaya dönük tavrımızı ortaya koyan bir mesaj. Bu mesaj Cumhurbaşkanımızın pazar günü balkon konuşmasında tekrar dile getirildi. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadan bir tavır. 12-13 günde de genel tavrımız bizim yine böyle olacak. Kimseye bağırıp, çağırıp kızarak değil.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI NASIL OLACAK?"

Bir dizi programlar olacak. Cumhurbaşkanımızın milletle temasını devam ettirecek ziyaretler, TV programları elbette olacak. Deprem bölgelerine ziyaretler olabilir. Biz depremi unutmadık, biz deprem olduğu zaman da söylemiştik. Seçim tarihini değiştirmiyoruz, seçimin birinci gündemi deprem olacak. Dikkatler son 1 ayda kampanyaya odaklandı ama nesnel bir gözle, deprem bölgesinde yapılanlara bakın, AFAD'ın yaptıklarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptıklarına bakın, o bölgede 7-24 çalışmalar devam etti. 120-130 binin üzerinde evin temeli atıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız tabloyu net bir şekilde gördüğü için Cumhurbaşkanımıza oy verdiler.

ANKET ŞİRKETLERİ

Anket yapan şirketlerin bu kadar kritik seçimde isabetten uzak tahminlerde bulunmaları masaya yatırılması gereken bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben anketlere bakmıyorum sahaya bakıyorum diye. Haklı çıktı bu konuda. Geçen seçimlerde de bunu söylemişti. Burada milletimizin tercihini doğru okuma yöntemini telefonla 3 bin 5 bin kişiyi aramanın olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Bu işi ciddi yapan şahıslara ve şirketlere saygım var. Ama açıkçası siyasetin dili milletin nihai tercihi bir bütün olarak anketlere yansımıyor başka dinamikler devreye giriyor.

Anketlerde en çok yanlış tahmin edilen, anketçileri şaşırtan parti MHP oldu, yüzde 10'un üzerinde muhafaza etti. Bizim ittifakımızın önemli ortaklarından birisi bu kıymetli bir şey. Anket şirketleri MHP konusunda çok yanıldılar bazıları HDP konusunda çok yanıldı öyle olmadığını da gördük. Seçim barajı yüzde 10'dayken 10'un üzerinde tutalım diye bir baskı vardı. 7'ye inince HDP düşüş yaşadı.

YÜZDE 50+1 GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?

Bunu şu an için konuşmak erken, Meclis'te oluşacak kanaat partilerin değerlendirmesi, halkımızın değerlendirmesini dikkate alarak değerlendirme yapılabilir. Bu sistemin bu manada ilklerini yaşıyoruz. İkinci tura kalma ilk defa oluyor siyasi tarihimizde, yeni sistemde de ilk defa oluyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN DURUMU NE OLACAK?

Kuruluş çerçevesi ve zemini sıkıntılı bir zemindi. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'ı gönderelim ana fikri ile oluşmuş bir ittifak. Karşıtlık üzerinden yaptığınız her hamle sizi karşıtı olduğunuz şeye daha bağımlı hale getirir. Sizin karşı olduğunuz temel aktör başarılı olunca ne yapacaksınız birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Bundan sonra Millet İttifakı'nın geleceğini sorunlu görüyorum. İç kavgalar devam edece, muhtemelen dozu artacak. HDP'nin tavrı bundan sonraki süreçte de Millet İttifakı'nı zora sokmaya devam edecek.