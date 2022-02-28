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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Rusya - Ukrayna savaşı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Rusya - Ukrayna savaşı masada
28.02.2022 12:49

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Kabine gündemine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

ELEKTİRİK DÜZENLEMESİ
Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınaran tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak.

ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak Başkan Erdoğan'ın yeni düzenlemeyle ilgili de kamuoyuna açıklaması bekleniyor

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