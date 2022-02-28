Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Rusya - Ukrayna savaşı masada

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

ELEKTİRİK DÜZENLEMESİ

Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınaran tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak.

ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK

Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak Başkan Erdoğan'ın yeni düzenlemeyle ilgili de kamuoyuna açıklaması bekleniyor

