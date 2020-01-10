Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan çocuğun uzlaşma talebi İstiklal Marşı'nı ezberlemesiyle kabul edildi 10.01.2020 13:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan iki çocuğun uzlaşma talepleri, birinin İstiklal Marşı'nı diğerinin ise Nurullah Genç'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi şartıyla kabul edilerek haklarındaki dava düşürüldü.

Başbakanlığı döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, V.E'nin Nurullah Genç'in Yağmur şiirini, A.Ç'nin de İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

Suça sürüklenen çocuk V.E ve A.Ç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na giderek, müşteki vekilinin talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. haklarındaki davaların düşürülmesine karar verildi.